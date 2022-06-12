Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlatılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlatılacak

AA - Merdan Velhanov - Güncel
Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlatılacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, çevrim içi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, dünyadaki Kovid-19 vakalarının normale döndüğünü ve birçok ülkede uluslararası seyahatlerin yapıldığını söyledi.

???????Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi.

Türkmenistan 1 Haziran itibarıyla haftada bir Aşkabat-Dubai ve Aşkabat-Kazan tarifeli uçak seferlerini başlatmıştı.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title