Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlatılacak Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi. Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, çevrim içi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, dünyadaki Kovid-19 vakalarının normale döndüğünü ve birçok ülkede uluslararası seyahatlerin yapıldığını söyledi. ???????Berdimuhamedov, yakın gelecekte uluslararası uçuşların yeniden başlatılması için talimat verdi. Türkmenistan 1 Haziran itibarıyla haftada bir Aşkabat-Dubai ve Aşkabat-Kazan tarifeli uçak seferlerini başlatmıştı. AA / Merdan Velhanov - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkmenistan'da uluslararası uçuşlar yeniden başlatılacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.