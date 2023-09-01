Türkmenistan'da "Eğitim ve Öğrenci Gençlik Günü" kutlandı

Türkmenistan'da "1 Eylül Eğitim ve Öğrenci Gençlik Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm okullarda etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan'da "1 Eylül Eğitim ve Öğrenci Gençlik Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm okullarda etkinlikler düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki Ortak Türkmen-Türk Okulundaki kutlamalara veliler ve Türk Büyükelçiliğindeki yetkililer katıldı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflara girdi. Türkmenistan'da 2011'den itibaren gelenek haline gelen 1 Eylül Eğitim ve Öğrenci Gençlik Günü münasebetiyle Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov adına 1. sınıfa başlayacak öğrencilere bilgisayar hediye edilecek.