Türkmenistan, Afganistan'a insani yardım gönderdi

Türkmenistan, Afganistan'a 125 tona yakın insani yardım gönderdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un imzaladığı kararname esasında Türkmenistan'dan Afganistan'a gıda, tekstil ve tıbbi malzemelerden oluşan 125 tonluk insani yardım gönderildi.

Ayrıca 15 Mayıs'ta Türkmen doktorları, Afganistan'ın Turgundy köyünde Türkmenistan'ın inşa ettiği doğum evinde tıbbi hizmet verecek.

Türkmen ve Afgan halkları arasındaki geleneksel dostluk ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında Türkmenistan'ın, Afganistan'a destek faaliyetleri uzun yıllardır devam ediyor.