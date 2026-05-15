Mahtumkulu Firaki anma töreni Gorgan'da yapıldı

Türkmen şair Mahtumkulu Firaki için doğumunun 302'inci yılı dolayısıyla İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Gorgan kentinde anma programı düzenlendi.

Bölge halkının yerel kıyafetlerle katıldığı anma töreninde yerel çalgılar eşliğinde şarkılar söylendi ve şairin şiirleri okundu.

Dans gösterilerinin gerçekleştirildiği törene İranlı yetkililer de katıldı. Törende gençler çeşitli güreş oyunlarıyla hünerlerini sergiledi.

Mahtumkulu Firaki

Mahtumkulu Firaki 1724 yılında günümüz İran'ının Gülistan Vilayetinin Günbed-i Kavus şehrinin Etrek Nehri boyundaki Hacı Kavuşan köyünde dünyaya gelmiştir.

Duygu ve düşüncelerini Türkçenin estetik imkanlarından yararlanarak etkili bir şekilde dile getiren usta bir şair olan Mahtumkulu, özelde Türkmenler genelde ise bütün Türk Dünyası için önemli bir şahsiyet olarak biliniyor.

Mahtumkulu, Çağatay Türkçesi ile yazdığı şiirlerde Türkmen Türkçesine de yer vererek, Türkmencenin yazı dili haline gelmesine öncülük etmiştir.

Mahtumkulu'nun şiirlerinde Türk Dünyası şiirinin hemen her rengini, her tonunu, her çizgisini, her anlayış ve zevkini görmek mümkündür.