"Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı başladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Musabeyli Korusu'nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, gençleri Osmanlı'nın kadim başkenti Edirne'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Edirne'nin Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapmış, her taşı tarih kokan bir şehir olduğunu söyleyen Aksal, "Bizim anlayışımızda maziyi bilmeliyiz ki atiye yürüyelim. Biz mazi derken Edirne'de sadece ecdadımızın bize emanetlerini restore etmiyoruz, sadece onlara sahip çıkmıyoruz. Aynı zamanda geleceği de inşa ediyoruz." dedi.

Aksal, Edirne'yi geleceğe taşırken önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, öğrencilerin kentte keyifli vakit geçirmelerini diledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de kamp programının, maziden bugüne taşınan medeniyeti bugünden de yarına götürme azim ve kararlılığının en çarpıcı örneklerinden olduğunu belirtti.

Programın, geleceğin emanet edildiği gençler adına faydalı olduğunu aktaran Hatipler, kampın gençliğin geleceği omuzlarına alma konusunda daha kararlı olacağı etkinliklere vesile olmasını temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da kamp programın öğrencilerin değerli isimlerle buluşarak gelecek adına güçlendikleri kıymetli bir organizasyon olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program koordinatörü Emre Solmaz da Anadolu'dan Balkanlara kültür ve medeniyet bilinci şiarıyla düzenledikleri Edirne kamp programına, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Manisa, Çanakkale, Kütahya ve Edirne'den 68 öğrenci ve 10 öğretmenin katıldığını ifade etti.

Selimiye Camisi Baş İmam Hatibi Yusuf Serenli'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti sunduğu açılış programı, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, siyasi parti temsilcileri, idareciler ve öğretmenler katıldı.

Söyleşiler, Çanakkale ve Edirne gezileri ile sanat etkinliklerinin yer alacağı program 5 gün sürecek.