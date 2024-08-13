Türkiye, Yunanistan'daki Orman Yangınına Müdahale İçin Uçak ve Helikopter Gönderdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale için 2 uçak ve 1 helikopterin gönderildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'ateş kuşları'nın yangını söndürmek için görevlerine başladığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale için 2 uçak ve 1 helikopterin gönderildiğini bildirdi.
Yumaklı, Yunanistan'daki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Ateş kuşları"nın bu ülkedeki alevleri söndürmek için göklerde yerlerini aldıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. 'Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır' düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."