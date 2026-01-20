Haberler

Türkiye-Yunanistan arasındaki Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turu Atina'da yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler arasında Atina'da düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının 5. turunun Bozay ile Yunanistanlı mevkidaşı Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler arasında Atina'da düzenlendiği bildirildi.

Toplantı kapsamında, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerine dair istişarelerde bulunulurken, Haziran 2025'te Ankara'da gerçekleştirilen bir önceki Siyasi Diyalog toplantısından bu yana yaşanan gelişmeler gözden geçirildi.

İlerleyen dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan altıncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına ilişkin hazırlıkların ele alındığı toplantıda, ikili boyutta ve uluslararası alanda işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak taahhüt taraflarca teyit edildi.

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

İkili mekanizmalar

Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gelişmelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla 1999'da başlayan süreç çerçevesinde, YDİK, Siyasi Diyalog, İstişari Temaslar, Pozitif Gündem-Ortak Eylem Planı ve Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) dahil olmak çeşitli mekanizmalar geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde aldığı inisiyatif sonucunda 2010'da Türkiye-Yunanistan arasında YDİK mekanizması oluşturuldu.

YDİK'in ilk toplantısı 2010'da Atina'da, ikincisi 2013'te İstanbul'da, üçüncüsü 2014'te Atina'da ve dördüncü toplantısı 2016'da İzmir'de gerçekleştirildi.

Son olarak beşinci YDİK toplantısı, Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023'te Atina'da gerçekleştirildi. Altıncı YDİK toplantısının ilerleyen dönemde Türkiye'de düzenlenmesi öngörülüyor.

