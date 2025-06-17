Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı
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Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı
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Marmaris'te eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 14 işletme kapatıldı. İki işletme süresiz, 12'si ise geçici süreyle mühürlendi. Hanutçuluk, meşale ve yanıcı madde şovları nedeniyle ceza alan mekanlardan gelen yeni görüntüler Tayland sokaklarını andırdı.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte eğlence hayatının nabzının attığı Marmaris'te, bazı işletmelerin turistleri rahatsız edecek şekilde mekânlara çekmeye çalıştığı yönündeki şikayetler üzerine başlatılan denetimlerin yankıları sürüyor. Emniyet ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada kurallara uymadığı belirlenen 14 işletme hakkında kapatma kararı verildi.

Bu kapsamda;

  • 2 işletme belge eksikliği nedeniyle süresiz kapatıldı,
  • 9 işletmeye hanutçuluk, meşale ve yanıcı madde şovları nedeniyle 7 gün,
  • 3 işletmeye ise benzer gerekçelerle 3 gün kapatma cezası uygulandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI

Kararların ardından Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeler mühürlendi. Ancak asıl dikkat çeken gelişme, mühürleme sonrası sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler oldu.

TAYLAND'I ANDIRAN MANZARALAR

Özellikle gece saatlerinde çekilen videolarda eğlence anlayışının sınırları zorlaması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kimi vatandaşlar bu durumu "turizmi rezalete dönüştürmek" olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise "Burası Tayland mı, Marmaris mi?" sorusunu yöneltti.

YETKİLİLER UYARDI: TURİZMİN İMAJI ZEDELENMEMELİ

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, benzer görüntülerin turizm kenti Marmaris'in marka değerine zarar verdiği vurgulandı. Denetimlerin süreceği ve hem yerli hem de yabancı turistin huzurunu kaçıracak uygulamalara sıfır tolerans gösterileceği belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDevran Demir:

aq barzolarına yetki verirseniz sonuş bu aq

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Haber YorumlarıAbdullah Cerrah:

kırolar edep diye bişey var

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Haber Yorumlarısem sem:

iğrenç bunu yapanda bunun yapılmasına izin verende insanlara ne oluyor ne bu rezillik iğrençlik ya

Yorum Beğen30
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