Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi, Yeşilay gönüllülerine iftar verdi

Muğla'da Yeşilay gönüllüleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla şubesince, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Yeşilay gönüllüleri, üniversite öğrencileri, sporcular ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla İl Başkanı Şenol Şengür, burada yaptığı konuşmada, bağımlılığın bazen bir sigara, bazen bir merak, bazen de yalnızlıkla veya arkadaş ortamıyla başladığını ancak sonunda insanın elinden en kıymetli şeyi yani iradesini aldığını söyledi.

Bağımlılığın sadece madde olmadığını belirten Şengür, "Bazen bir ekranın ışığında kaybolmaktır. Bazen sanal bir oyunda kendini unutmaktır. Bazen bir bahis kuponunda umut aramaktır. Ama gerçek umut bir kuponda değil, gerçek güç bir maddede değil, gerçek özgürlük sınırsızlıkta hiç değil. Gerçek özgürlük, kendine sahip çıkabilmektir." dedi.

Yeşilay'ın 1920'den beri ülkede gençlerin iradesini korumak için çalıştığını vurgulayarak, Yeşilay'ın kurumdan ibaret olmayıp bir vicdan hareketi olduğunu ve bu hareketin en güçlü halkasının ise gençler olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ise sahada fedakarlık gösteren gönüllülerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazanın manevi atmosferinde bir arada bulunmanın önemli olduğunu belirten Aras, şöyle konuştu:

"14 yaşından 56 yaşına kadar sigara kullandım. Büyükşehir başkanı olup evlenmeye karar verdim. Kayınvalidem eğer sigara içiyorsan sana kız vermem dedi. Bu arada ben Yeşilay binasını ziyaret ettim. Yeşilay bize ata yadigarı mirastır. Burada YEDAM ekibiyle de görüştüm. Sigarayı bırakmak istiyorum dedim. YEDAM danışmanlarının da tenkitleriyle geçen yıl 15 Şubat'ta sigarayı bıraktım. Hem Yeşilay'dan hem kayınvalidemden Allah razı olsun. Ben bu bağımlılıktan kurtuldum."

Şengür, konuşmaların ardından Başkan Aras'a Yeşilay'a katkılarından dolayıp plaket verdi.