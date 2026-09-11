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Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un yargılanması sürdü

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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un İzmir'de yargılanmasına devam edildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un İzmir'de yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kurtuluş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen Kurtuluş, suç örgütü kurmadığını ileri sürerek, "2016'nın mart ayında A.Ç. ile birlikte gözaltına alındım. Ama adıma açılan iyi veya kötü niyetli sayfalar açıldı. O dönemde kullandığım bir sosyal medya hesabım yoktu. İddianamede bir aileden haraç istediğim söyleniyor. Fakat dosyanın hiçbir aşamasında bununla ilgili detay, kanıt ve delil yok. Bu insanların çocuğunun evi ve arabası bile yoktu. Bu insanlardan haraç almak neden için bu kadar eylem yaptırayım? İradem dışında sosyal medyada çok popülerdim. İnsanlar da bana sempati duymuş olabilir." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş ayrıca zaman aşımına giren konuları kabul etmediğini ve savunma yapmayacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, Kurtuluş'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Türkiye'de işlediği "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "silahla yağma"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranırken 2020'de Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş, 14 Ağustos 2026'da Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: AA
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