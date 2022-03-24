Türkiye'ye Gelen İngiltere Çöpü Parlamento Gündeminde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'ye Gelen İngiltere Çöpü Parlamento Gündeminde

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Greenpeace çevre örgütünün Türkiye'ye gelen çöpler üzerindeki bilimsel ölçümlerle dikkat çektiği plastik kirliliği, İngiltere Parlamentosu Çevre Komisyonu'nun kayıtlarına geçti.

AKDENİZ, MERSİN (DailyMotion.com) - Greenpeace çevre örgütünün Türkiye'ye gelen çöpler üzerindeki bilimsel ölçümlerle dikkat çektiği plastik kirliliği, İngiltere Parlamentosu Çevre Komisyonu'nun kayıtlarına geçti. Örgütün Akdeniz bölgesi biyo-çeşitlilik projesinin başındaki Nihan Temiz, araştırma komisyonunda tanık olarak dinlendi

DailyMotion.com / Güncel

Greenpeace, Akdeniz, England, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title