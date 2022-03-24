Türkiye'ye Gelen İngiltere Çöpü Parlamento Gündeminde
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Greenpeace çevre örgütünün Türkiye'ye gelen çöpler üzerindeki bilimsel ölçümlerle dikkat çektiği plastik kirliliği, İngiltere Parlamentosu Çevre Komisyonu'nun kayıtlarına geçti.
AKDENİZ, MERSİN (DailyMotion.com) - Greenpeace çevre örgütünün Türkiye'ye gelen çöpler üzerindeki bilimsel ölçümlerle dikkat çektiği plastik kirliliği, İngiltere Parlamentosu Çevre Komisyonu'nun kayıtlarına geçti. Örgütün Akdeniz bölgesi biyo-çeşitlilik projesinin başındaki Nihan Temiz, araştırma komisyonunda tanık olarak dinlendi
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