Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye-Yunanistan İkili İstişareleri" Toplantısına İlişkin Açıklama: Toplantı Olumlu Bir Atmosferde Gerçekleşmiştir

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında gerçekleşen Siyasi Diyalog toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklama, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou, 20 Ocak 2026 tarihinde Atina'da bir araya gelerek, 2023 yılında iki ülke arasında tesis edilen Siyasi Diyalog çerçevesindeki ikili istişarelerin 5. tur toplantısını gerçekleştirmiştir. Bakan Yardımcıları, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış, Haziran 2025'te Ankara'da gerçekleştirilen son Siyasi Diyalog toplantısından bu yana yaşanan gelişmeleri gözden geçirmiş ve bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuştur.

Bakan Yardımcıları ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin hazırlıkları da ele almıştır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmiştir."