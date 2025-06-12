Türkiye ve Yunanistan'dan Siyasi Diyalog Toplantısı

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Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve uluslararası gündem konularını görüştü.

(ANKARA) - Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Ankara'da Siyasi Diyalog toplantısının dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, bugün Ankara'da bir araya geldi. Taraflar, Siyasi Diyalog toplantılarının dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıklar da değerlendirildi.

Bakan yardımcıları, sadece ikili konuları değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası gündemdeki gelişmeleri de masaya yatırdı. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği kaydedildi.

Ortak açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası alanda iş birliğini geliştirme yönündeki kararlılıklarını yineledikleri belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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