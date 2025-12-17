Bakan Göktaş, Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı ile İş Birliği Mutabakat Zaptı İmzaladı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ürdün Haşimi Krallığı Sosyal Kalkınma Bakanı Wafa Bani Mustafa ile Bakanlıklar arasında iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı imzaladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ürdün Haşimi Krallığı Sosyal Kalkınma Bakanı Sn. Wafa Bani Mustafa ile Bakanlıklarımız Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu anlaşmayla birlikte; aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi ile sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik ortak adımlar atmayı hedefliyoruz. İş birliğimizin sosyal hizmetlerde somut kazanımlar sağlamasını temenni ediyor, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.