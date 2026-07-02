Haberler

Türkiye ve Umman arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ve Umman arasında mutabakat zaptı imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ummanlı mevkidaşı Khalfan Al Shueili, konut ve kentsel planlama alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. İki ülke arasında şehircilik alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme de yapıldı. İki ülke arasında 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Mutabakat zaptı kapsamında; sürdürülebilir kentsel planlama, altyapı, finansman, konut politikaları, akıllı ve dirençli şehirler gibi alanlarda iş birliği imkanları geliştirilecek.

BAKAN AL SHUEİLİ: DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARINIZ BİZE BÜYÜK UMUT VERİYOR

Görüşmede Türkiye ile iş birliği yapmayı önemsediklerini belirten konuk Bakan Al Shueili, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde de büyük bir başarı hikayesi yazacağını dile getirdi. Deprem bölgesindeki çalışmalardan çok etkilendiklerini ifade eden Bakan Al Shueili, "Deprem bölgesi çalışmalarınız bize büyük umut veriyor. Hükümetlerin nasıl yardıma koşabildiğini, Türkiye'nin kaynaklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiniz" dedi.

BAKAN KURUM: TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMA NOKTASINDA ORTAK KARAR ALDIK

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Sayın Dr. Khalfan Al Shueili ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya gelerek şehircilik, konut ve dirençli şehirler başlıklarında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Mevkidaşımızın 11 ilimizdeki asrın inşası çalışmalarını yakından takip etmesinden büyük memnuniyet duyduk. Tecrübelerimizi paylaşma noktasında ortak karar alarak; 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek bu iş birliğinin, somut projelere ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm

Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm
Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir

Tarihi zirve öncesi dikkat çeken çıkış: Türkiye NATO üyesi fakat...
Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararına itiraz

Hacıosmanoğlu'na baş kaldırdılar! İlerleyen günlerde ortalık karışacak
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra

Paraya duyan sıraya girdi! İstanbul'da bu manzara dikkat çekti