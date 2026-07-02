Türkiye ve Umman arasında mutabakat zaptı imzalandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Kurum, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. İki ülke arasında şehircilik alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme de yapıldı. İki ülke arasında 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Mutabakat zaptı kapsamında; sürdürülebilir kentsel planlama, altyapı, finansman, konut politikaları, akıllı ve dirençli şehirler gibi alanlarda iş birliği imkanları geliştirilecek.

BAKAN AL SHUEİLİ: DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARINIZ BİZE BÜYÜK UMUT VERİYOR

Görüşmede Türkiye ile iş birliği yapmayı önemsediklerini belirten konuk Bakan Al Shueili, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde de büyük bir başarı hikayesi yazacağını dile getirdi. Deprem bölgesindeki çalışmalardan çok etkilendiklerini ifade eden Bakan Al Shueili, "Deprem bölgesi çalışmalarınız bize büyük umut veriyor. Hükümetlerin nasıl yardıma koşabildiğini, Türkiye'nin kaynaklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiniz" dedi.

BAKAN KURUM: TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMA NOKTASINDA ORTAK KARAR ALDIK

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Sayın Dr. Khalfan Al Shueili ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya gelerek şehircilik, konut ve dirençli şehirler başlıklarında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Mevkidaşımızın 11 ilimizdeki asrın inşası çalışmalarını yakından takip etmesinden büyük memnuniyet duyduk. Tecrübelerimizi paylaşma noktasında ortak karar alarak; 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek bu iş birliğinin, somut projelere ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı