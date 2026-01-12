Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı El-Halebi ile Görüştü

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan El-Halebi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki yükseköğretim alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Şam Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Mervan El-Halebi ile görüşerek, iki ülke arasındaki yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
