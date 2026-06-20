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Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musaab Nazzal Alali ile sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma; halk sağlığı, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, anne-bebek sağlığı, ilaç ve aşı geliştirme, afet yönetimi ve sağlık turizmini kapsıyor.

Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali'yle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın, Suriye ile sağlık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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