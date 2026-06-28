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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü

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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, başkent Şam'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini ve ortak ilgi alanındaki konuları ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, başkent Şam'da bir araya gelerek iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuları ele aldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı öneme sahip meseleler değerlendirildi.

Büyükelçi Yılmaz ile Bakan Hattab'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik konuların yanı sıra ortak ilgi alanındaki başlıklar üzerinde duruldu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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