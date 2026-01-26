Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile görüştü

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile görüştü.

Suriye Ulaştırma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki Karayolu Taşımacılığı Mutabakat Zaptı çerçevesinde aktarmasız ikili ve transit geçişlerin artırılması ele alındı.

Demiryolları alanında işbirliğinin ilerletilmesin de masaya yatırıldığı görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) katkısıyla demiryolu projelerinde ortak çalışmalar, eğitim programları ve kapasite geliştirme adımlarının genişletilmesi konuşuldu.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma İşbirliği mutabakat zaptı kapsamında bölgesel taşımacılık projelerinin geliştirilmesi, transit geçişlerin daha verimli hale getirilmesi ve ülkeler arası lojistik işbirliğinin artırılması yönünde atılacak adımlar değerlendirildi.