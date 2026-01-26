Haberler

Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile bir araya gelerek, karayolu taşımacılığı ve demiryolu projeleri konularında işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile görüştü.

Suriye Ulaştırma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki Karayolu Taşımacılığı Mutabakat Zaptı çerçevesinde aktarmasız ikili ve transit geçişlerin artırılması ele alındı.

Demiryolları alanında işbirliğinin ilerletilmesin de masaya yatırıldığı görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) katkısıyla demiryolu projelerinde ortak çalışmalar, eğitim programları ve kapasite geliştirme adımlarının genişletilmesi konuşuldu.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma İşbirliği mutabakat zaptı kapsamında bölgesel taşımacılık projelerinin geliştirilmesi, transit geçişlerin daha verimli hale getirilmesi ve ülkeler arası lojistik işbirliğinin artırılması yönünde atılacak adımlar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Alanya'da bıçaklı ve zincirli kavga kamerada: 7 gözaltı

Korkunç sesleri tüm mahalleyi inletti! Acımasız kavga anbean kamerada
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fener'in yıldızını ifşalamıştı! ''Çok pişmanım'' deyip helallik istedi
Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor

19 yıldır görevdeydiler! Afrika ülkesinden tamamen çekiliyorlar