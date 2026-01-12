Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Salih'i ziyaret etti
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya gelerek acil durumlar ve afet yönetimi konularında işbirliğini geliştirme imkanlarını görüştü.
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ile görüştü.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Büyükelçi Yılmaz'ın Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih'i ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.
Görüşmede, acil durumlar ve afet yönetimi bağlamındaki hususlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel