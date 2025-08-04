Türkiye ve Panama Arasında Siyasi İstişare Toplantısı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Arturo Hoyos ile Ankara'da bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye- Panama Siyasi İstişareleri kapsamında, Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Arturo Hoyos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, Ankara'da düzenlenen toplantı kapsamında Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Hoyos ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra başta Filistin ve Ukrayna olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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