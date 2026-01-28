Haberler

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye ile Özbekistan Arasında Akademik İş Birliği Güçlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Özbekistan Yükseköğretim Bakanı Sharipov ile bir araya gelerek öğrenci ve akademisyen değişim programlarının artırılması ve ortak araştırma konularında iş birliği mutabakatı sağladı.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Sharipov Kongratbay Avezimbetovich ve beraberindeki heyeti YÖK'te ağırladıklarını bildirdi.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Sayın Sharipov Kongratbay Avezimbetovich ve heyetini Yükseköğretim Kurulumuzda ağırladık. Türkiye ve Özbekistan arasında öğrenci ve akademisyen değişim programlarının artırılması, ortak araştırma ve yayın çalışmalarının güçlendirilmesi ile tecrübe paylaşımının kurumsal zeminde ilerletilmesi konuları üzerinde mutabık kaldık. Sayın Bakan'a nazik ziyaretleri ve iş birliğine katkıları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer