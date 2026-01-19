Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistanlı mevkidaşı Halmuhamedov ile görüştü

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliğine İlişkin Anlaşma imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ??ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Halmuhamedov'u Milli Savunma Bakanlığında resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Halmuhamedov, Onur Kıtası'nı selamladı.

Güler ile Halmuhamedov, törenin ardından görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından taraflar arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliğine İlişkin Anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

