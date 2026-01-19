Haberler

Bakan Güler, Özbek mevkidaşı Korgeneral Halmuhamedov ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya gelerek iki ülke arasında askeri sağlık ve iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u askeri törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirdi" denildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov, Milli Savunma Bakanlığı'nda heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin ardından her iki Bakan tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliğine İlişkin Anlaşma' ile 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 2026 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı' imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular