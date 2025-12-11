Türkiye ile Nahçıvan heyetleri Iğdır'da "sınır güvenliği toplantısı" yaptı

Türkiye ile Nahçıvan heyetleri, Iğdır'da "sınır güvenliği toplantısı" gerçekleştirdi.

Iğdır Valiliği'nde yapılan toplantıda, Türkiye heyetine Iğdır Valisi Ercan Turan, Nahçıvan heyetine ise Tümgeneral Behmen Babayev başkanlık etti.

Toplantıda, sınırlardaki güvenlik ve iki ülke arasındaki gündemde bulunan konular görüşüldü.