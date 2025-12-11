Türkiye ile Nahçıvan heyetleri Iğdır'da "sınır güvenliği toplantısı" yaptı
Iğdır Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve Nahçıvan heyetleri, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki gündemdeki konuları ele aldı.
Türkiye ile Nahçıvan heyetleri, Iğdır'da "sınır güvenliği toplantısı" gerçekleştirdi.
Iğdır Valiliği'nde yapılan toplantıda, Türkiye heyetine Iğdır Valisi Ercan Turan, Nahçıvan heyetine ise Tümgeneral Behmen Babayev başkanlık etti.
Toplantıda, sınırlardaki güvenlik ve iki ülke arasındaki gündemde bulunan konular görüşüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel