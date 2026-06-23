Bakan Güler, Moğol mevkidaşı Damba ile Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile "Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması" imzaladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve Moğol mevkidaşı Damba baş başa ve heyetler arası görüştü.

Heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan, "Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması" imzaladı.