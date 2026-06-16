Türkiye ve İspanya Anayasa Mahkemesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalbán Huertas, iki ülke arasında hazırlanan işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anayasa Mahkemesinin Şubat 2026'da İspanya'ya yaptığı çalışma ziyaretinde karşılıklı ziyaretlerin devam etmesi yönünde varılan mutabakat kapsamında İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalbán Huertas başkanlığındaki heyet 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Başkanvekili Huertas ve beraberindeki heyet makamda bir araya geldi. Daha sonra ise heyetler arası görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile İspanya Anayasa Mahkemesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Basri Bağcı ve İrfan Fidan ile Anayasa Mahkemesi Üyeleri Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş, Yılmaz Akçil, Ömer Çınar, Metin Kıratlı ve Genel Sekreter Murat Azaklı'nın yer aldığı görüşmelerde; olası iş birliği alanları, iyi uygulama örnekleri ve tecrübe paylaşımına ilişkin hususlar da ele alındı.

'MAHKEMELER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ, İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya görüşmede yaptığı konuşmada, mahkemeler arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha da güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek söz konusu ilişkilerin Türkiye ile İspanya arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin anayasa yargısı alanındaki güçlü bir tezahürü olduğunu ifade etti. Başkan Özkaya, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı ve Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı bünyesinde ortak değerler ve hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmaların da Mahkemeler arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesinde ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'de 2012 yılında uygulanmaya başlayan bireysel başvuru sisteminin oluşturulması sürecinde çeşitli Avrupa ülkelerinin tecrübelerinin incelendiğini aktaran Başkan Özkaya, bu kapsamda İspanya Anayasa Mahkemesi'nin anayasal şikayet mekanizmasının önemli referans kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Başkan Kadir Özkaya, bireysel başvuru sisteminin geçen süre içinde Türk anayasal düzeninin temel unsurlarından biri haline geldiğini belirterek sistemin temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ve hukuk devletinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

'İSPANYA'NIN DUYARLILIĞINI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ'

Başkan Kadir Özkaya, İspanya Anayasa Mahkemesinin anayasa yargısının saygın kurumlarından biri olduğunu belirterek mahkemenin insan haklarının korunmasına, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine ve demokratik anayasal düzenin geliştirilmesine sunduğu katkıların uluslararası anayasa yargısı alanında takdirle karşılandığını söyledi. Savaşlar, çatışmalar ve insani krizlerin insan haklarının korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Başkan Özkaya, "Özellikle son dönemde Filistin'de yaşanan ağır insani trajedi karşısında uluslararası hukukun, insan haklarının ve sivillerin korunmasına yönelik hassasiyetin güçlü şekilde dile getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda İspanya'nın ve İspanyol hukuk çevrelerinin uluslararası hukukun ve insan haklarının korunmasına yönelik duyarlılığını takdirle takip ediyoruz. Evrensel hukuk değerlerinin savunulmasına yönelik her çaba, daha adil ve daha barışçıl bir dünyanın inşasına katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

'ANAYASA YARGISININ GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR'

İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalbán Huertas ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ev sahipliği ve misafirperverliği için Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür etti. İki ülke Anayasa Mahkemeleri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin mevcut bağları ve dostane ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını kaydeden Başkanvekili Huertas, bu tür ziyaretlerin tecrübe paylaşımına imkan sunarak anayasa yargısının gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Türkiye ve İspanya arasındaki dostane ilişkilerin yargı alanındaki diyalog ve iş birliğine de olumlu şekilde yansıdığını aktaran Başkanvekili Huertas, iş birliği anlaşmasının kurumsal ilişkileri daha ileri seviyeye taşıyacağına olan inancını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile kurulan yapıcı diyaloğun sürdürülmesine önem verdiklerini vurgulayan Huertas, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ilişkilerin ortak projeler ve karşılıklı ziyaretlerle devam etmesi temennilerinde bulundu.

İspanya Anayasa Mahkemesi heyeti ayrıca Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile de bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı