Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamındaki teknik ve lojistik destek sözleşmesini Londra'da imzaladı. İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde mutabakata varıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi.

Açıklamada, tarafların, işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
