Türkiye ve IKBY Arasında İkili İşbirliği Görüşmesi

Türkiye ve IKBY Arasında İkili İşbirliği Görüşmesi
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile bir toplantı gerçekleştirerek ikili işbirliği ve bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile ikili işbirliği ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından, Başkonsolos Topçu ve IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi'nin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, ikili iş birliği ve bölgedeki güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Irak hava sahasının kapalı olduğu dönemde yurtdışında mahsur kalan Irak vatandaşlarının dönüşlerinde Türkiye'nin gösterdiği işbirliği için teşekkür eden Sayın Dizayi'ye, bu konuda Dış İlişkiler Dairesi ve Birleşik Kriz Eşgüdüm Merkezi'nin sergilediği profesyonel yaklaşımdan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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