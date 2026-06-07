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Bakan Yumaklı, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Songulashvili ile Bir Araya Geldi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı ile bir araya gelerek ormancılık ile sulama ve drenaj alanlarında mutabakat zabıtları imzaladı. Anlaşmalar, yangınla mücadele ve akıllı sulama gibi konularda iş birliğini hedefliyor.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı David Songulashvili ile bir araya gelerek Mutabakat Anlaşmaları İmza Töreni gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Forumu'nun 'ortak evimiz dünya' vizyonu etrafında, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Sayın David Songulashvili ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve akabinde Mutabakat Anlaşmaları İmza Törenimizi gerçekleştirdik. İmzaladığımız Ormancılık ile Sulama ve Drenaj alanlarındaki Mutabakat Zabıtları ile; ormanlarımızın sürdürülebilir yönetiminden yangınlarla mücadeleye, su kaynaklarımızın verimli kullanımından akıllı sulama sistemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını hedefliyoruz. İklim değişikliğine uyum ve doğal kaynaklarımızın etkin yönetimi odaklı bu güçlü iş birliği, komşuluk bağlarımızın ve ortak gelecek vizyonumuzun en somut göstergesidir. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz, milletlerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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