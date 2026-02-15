AFAD Başkanı Pehlivan, Gana İçişleri Bakanı Muntaka ile görüştü

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gana İçişleri Bakanı Mohammed Mubarak Muntaka ile bir araya geldi.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkanlık'ta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti afet yönetim sistemleri, afet yönetimi sürecinde, insan ve doğa kaynaklı afetler ile mücadele hususlarında işbirliği ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasında afet ve acil durum konularında işbirliği sağlamak ve koordinasyon içinde müşterek çalışmalar yapmak maksadıyla imzalanması planlanan Mutabakat Zaptı başta olmak üzere çeşitli hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Muntaka, görüşmede, Türkiye'de ve bu vesileyle Afad'da bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Ülkelerinde yoğunlukla sel, taşkın, maden kazaları ve yangın meydana geldiğini ifade eden Muntaka, bu kapsamda afetler konusunda çok önemli birikim ve deneyimlere sahip olan Türkiye ile afet yönetimi alanında işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Afad Başkanı Pehlivan da Muntaka ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Pehlivan, AFAD olarak, risk azaltma, arama-kurtarma, iyileştirme, insani yardım, gönüllülük, eğitim ve farkındalık hususları başta olmak üzere afet yönetimi alanında tecrübe paylaşımı ve işbirliğine açık olduklarını kaydetti.