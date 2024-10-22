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Türkiye ve Fildişi Sahili Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ve Fildişi Sahili Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması İmzaladı
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Türkiye ile Fildişi Sahili arasında askeri eğitim ve işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Fildişi Sahili Savunma Bakanı Tene İbrahim Katara imza attı.

Türkiye ile Fildişi Sahili arasında Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzalandı.

İki ülke arasındaki anlaşmaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Fildişi Sahili Savunma Bakanı Tene İbrahim Katara imza attı.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından iki bakan, bakanlık armalarını karşılıklı hediye etti.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Fildişi Sahili Yaşar Güler Diplomasi istanbul Politika Savunma Türkiye Güncel Dünya

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