Türkiye ve Çin Arasındaki Kültürel İlişkiler Derinleşiyor

NEVŞEHİR, 4 Ağustos (Xinhua) -- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye ile Çin arasında kültür temelli ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde derinleştiğini belirterek, "Sanat ve kültür, halklar arasında sessiz ama çok etkili bir köprü kuruyor" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Kapadokya'nın Uçhisar beldesinde düzenlediği Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi'ne katılan Yazgı, Xinhua Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci ayağında geçtiğimiz hafta sonu Kapadokya'da gerçekleştirilen etkinlik, iki ülke arasındaki sanatsal ve turistik işbirliklerinin anlamlı bir örneği olarak öne çıktı.

"Türkiye ve Çin, belki coğrafi olarak uzak görünüyor olabilir; fakat kültürel olarak çok yakın iki ülkeyiz" diyen Yazgı, doğaya saygı, estetik anlayış ve barışa olan bağlılık gibi ortak değerlerin iki halkı birbirine yaklaştırdığını vurguladı.

Bakan Yardımcısı Yazgı, sergide yer alan Çin kaligrafisi ve geleneksel resimlerin Türk halkında büyük bir ilgi ve takdir uyandırdığını belirterek, "Kaligrafide kullanılan çizgiler ya da sulu boya manzaralar ilk bakışta yabancı gelebilir ama altında yatan duygu evrensel: doğayla uyum, sadelik ve içsel huzur" ifadelerini kullandı.

Sanatın diplomasiye olan katkısına dikkat çeken Yazgı, "Burada kullanılan dil farklı olabilir ama bir kaligrafi eserine ya da doğa resmine bakarken hissedilen etki ortak. Sanat, halkların birbirini anlamasında evrensel bir köprü görevi görüyor" diye konuştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası niteliğini vurgulayan Yazgı, "Bu festival sadece Türkiye'nin kültürel zenginliğini değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini yansıtan çok uluslu bir platform haline geldi" dedi. Çin'in festivalde yer almasının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirten Yazgı, bu tür katılımların halklar arası temasları güçlendirdiğini ifade etti.

Genç kuşakların Çin kültürünü daha yakından tanımasının önemine de değinen Yazgı, "Gençlerimizi sadece Batı kültürüne değil, Asya'nın felsefi ve sanatsal derinliğine de açmalıyız. Çin kültürü bu anlamda çok güçlü ve ilham verici bir kaynak" dedi.

Etkinliğe katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 2026 yılının Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yılı olacağını söyledi. Gelecek yılın Çin takvimine göre "At Yılı'na" denk geldiğini de hatırlatan Jiang, Kapadokya'nın tarihsel olarak "güzel atlar diyarı" diye bilindiğine dikkat çekti. Jiang, bu sembolik paralelliğin daha fazla kültürel işbirliğine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Jiang ile aynı görüşleri paylaşan Yazgı da, "Kapadokya, hem tarihsel hem de kültürel açıdan Çin ile doğal bir bağ kurabileceğimiz özel bir coğrafya. 2026 yılı için şimdiden hazırlıklara başladık. Çinli misafirlerimizi bu topraklarda daha geniş kapsamlı etkinliklerle ağırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nevşehir Valisi Ali Fidan etkinlikte yaptığı açıklamada Çinli turistlerin bölgeye ilgisinin son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini söyledi.

Fidan, "2023'te yaklaşık 26.000 Çinli turist Kapadokya'yı ziyaret etmişti. 2024'te bu sayı 90.000'e yükseldi. Çin, an itibarıyla Kapadokya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı önümüzdeki yıl Çinli misafir sayısının artmasını beklediklerini ve kültürel temasların gelecekte çok daha güçlü işbirliklerine kapı aralayacağını belirtti.

Yazgı, "Bugün burada açtığımız sergi, sadece bir sanat etkinliği değil. Aynı zamanda iki halk arasında kurulan duygusal bir bağdır. Kültür, sessiz ama kalıcı bir güçtür. Türkiye ve Çin, sanat ve kültür aracılığıyla gelecekte daha da yakınlaşacaktır" diye ekledi.