İstanbul'da Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri yapıldı

İstanbul'da Türkiye ve Cezayir arasındaki İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eşbaşkanlığında yapıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eşbaşkanlıklarında İstanbul'da düzenlendi.

İstişarelerde, ikili ilişkilerdeki mevcut durum ile güncel bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

