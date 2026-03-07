İstanbul'da Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri yapıldı
İstanbul'da Türkiye ve Cezayir arasındaki İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eşbaşkanlığında yapıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel bölgesel meseleler ele alındı.
İstanbul'da Türkiye ile Cezayir arasındaki İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eşbaşkanlıklarında İstanbul'da düzenlendi.
İstişarelerde, ikili ilişkilerdeki mevcut durum ile güncel bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: AA / Muhammet Tarhan