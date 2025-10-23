Türkiye ve BAE Özel Kuvvetleri Eğitimi Gerçekleştirdi

GENELKURMAY Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanlık Muhafızları Komutanlığı personeli, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 kapsamında Ankara ve İzmir'de eğitim yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetler Eğitimi-2025 kapsamında; Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık Muhafızları Komutanlığı personeli, eş zamanlı olarak 'Önemli Şahısların Korunması ve Özel Kuvvetlerin Müşterek Nevileri' eğitimlerini yaptı. Bakanlık, Ankara Gölbaşı ve İzmir Menteş'te gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin görüntü paylaştı.

