Afyonkarahisar'da husumet kavgası kanlı bitti: 2 ölü

AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde Süleyman Yıldırım'ın çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açtığı husumetlileri Umut Yaşar ile Çağrı Şahin, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hocalar ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Süleyman Yıldırım, daha önceden aralarında husumet bulunan Umut Yaşar ve arkadaşı Çağrı Şahin ile telefonla tartıştı. Bunun üzerine Şahin ve Yaşar, 31 AKE 220 plakalı araçla Süleyman Yıldırım'ın evinin önüne geldi. Taraflar arasında burada yaşanan arbede sırasında Süleyman Yıldırım, iki gence tabancayla ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çağrı Şahin ve Umut Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar ve Şahin'in cansız bedenleri Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Süleyman Yıldırım ise polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı