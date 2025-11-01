Haberler

Türkiye ve Azerbaycan Ortak Yapımı 'Boşluğa Hutbe' filmi Tokyo Film Festivali'nde

Türkiye ve Azerbaycan Ortak Yapımı 'Boşluğa Hutbe' filmi Tokyo Film Festivali'nde
Türkiye ve Azerbaycan sinema genel müdürlüklerinin ortak yapımı 'Boşluğa Hutbe' filmi, 38. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde yer aldı. Filmin Asya prömiyeri yapıldı ve sinema, ülkeler arasında kültürel diplomasi aracı olarak vurgulandı.

Türkiye ve Azerbaycan sinema genel müdürlüklerinin ortak yapım "Boşluğa Hutbe" filmi (Sermon to the Void), 38. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümünde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, filmin Asya prömiyeri ile gösterimleri 27 ve 29 Ekim'de gerçekleştirildi, yarın ise yeni bir gösterim yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince, Türkiye ile Azerbaycan sinema genel müdürlüklerinin katılımıyla filmin tanıtımı amacıyla özel resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Tokyo Uluslararası Film Festivali Başkanı Hiroyasu Ando, Azerbaycanlı yönetmen Hilal Baydarov, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Saltık Buğra Ekinci ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, sinemanın ülkeler arasında köprü kuran güçlü bir kültürel diplomasi aracı olduğu vurgulandı.

Güven ile Ertuğrul, uluslararası ortak yapımların halklar arasında karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini ve kültürel etkileşimi derinleştirdiğini ifade etti.

Ando da Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun sinema sanatı aracılığıyla daha da pekiştiğini belirtti.

Hilal Baydarov ise konuşmasında "Boşluğa Hutbe" filminin kendi film üçlemesinin son halkası olduğuna dikkati çekerek, yapıtın insanın içsel yolculuğunu ve dünyanın sonuna doğru yaptığı metaforik bir arayışı anlattığını söyledi.

Baydarov'un, 2021'de Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Sanatsal Katkı" ödülünü kazanan filminden sonra çektiği yeni yapım, doğa manzaralarıyla iç içe geçen şiirsel bir anlatım sunuyor.

Meksikalı yönetmen ve yapımcı Carlos Reygadas ile Türk yapımcı Burak Çevik'in işbirliğiyle hayata geçirilerek Türkiye, Azerbaycan ve Meksika sinemalarının yaratıcı enerjisini buluşturan ortak yapım, kıtalar arası kültürel işbirliğine güçlü bir örnek temsil ediyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel


