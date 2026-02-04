Haberler

Bakan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı sürecinde ikili işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından, Bakanlıkta gerçekleşen ikili görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın mevkidaşıma, Brezilya'da başlattığımız diyaloğun, somut bir işbirliğine dönüşmesinden duyduğum memnuniyeti ifade ettim. İnsanlığın geleceği için üstlendiğimiz sorumluluklarımızı, COP31 Dönem Başkanlığımız süresince de en iyi şekilde yerine getireceğimizi belirttim. Türkiye-Avustralya işbirliğini COP31'in başarıyla gerçekleştirilmesi için de oldukça önemli görüyoruz. COP31 sürecini Avustralya ile birlikte adil, kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla, kimseyi geride bırakmadan yürüteceğimize inanıyor, Sayın Bakana bu değerli görüşme için teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
