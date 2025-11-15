Türkiye ve ABD Terörizmle Mücadelede İşbirliğini Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktörü Sebastian Gorka ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, terörizmle mücadelede ikili ve uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve Türkiye ile ABD arasında bu alandaki ilave işbirliği imkanları ele alındı.