Haberler

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, TBMM'de Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile TBMM'de bir araya geldi.

(TBMM) - AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile TBMM'de bir araya geldi.

Çeşitli temaslar kapsamında Ankara'da bulunan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ile TBMM'de bir araya geldi.

Halkla İlişkiler Binasında yapılan görüşmeye komisyon üyesi milletvekilleri de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç