Türkiye ve Yedi Ülkeden Gazze İçin Acil Çağrı: "Kış Şartları Durumu Felakete Sürüklüyor, Trump'ın Planına Destek Veriyoruz"

(ANKARA) - Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu sekiz ülke, Gazze Şeridi'nde "kötüleşen hava koşullarının insani krizi derinleştirdiği" uyarısında bulunarak, uluslararası toplumu İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı ve "ateşkesin kalıcılığı için ABD Başkanı Donald Trump'ın Kapsamlı Planı'na tam destek verdiklerini"ni açıkladı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, Gazze konusunda ortak açıklama yaptı.

Şiddetli yağışlar, fırtına ve dondurucu soğukların, Gazze'de zaten kırılgan olan insani durumu tahammül edilemez bir noktaya taşıdığı vurgulanan açıklamada, yaklaşık 1,9 milyon yerinden edilmiş sivilin yetersiz barınaklarda yaşadığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Su basan kamplar, yıkılan binalar ve soğuk hava, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar arasında salgın hastalık riskini ve hayati tehlikeyi artırmıştır" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail üzerinde baskı kurma çağrısı yapılan açıklamada, çadır, barınma malzemeleri, tıbbi yardım, temiz su ve yakıt girişindeki kısıtlamaların derhal kaldırılması istendi.

Açıklamada ayrıca, Donald Trump'ın planında öngörüldüğü şekilde Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açılması ve altyapı ile hastanelerin rehabilitasyonunun sağlanması gerektiği belirtildi.

"Trump'ın planına ve BMGK kararına tam destek veriyoruz"

"Diplomatik çözüm haritasına" vurgu yapılan açıklamada, sekiz ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararı ile "Başkan Trump'ın Kapsamlı Planı'na tam destek verdikleri" kaydedildi.

Açıklamada, bu planın başarıyla uygulanmasının, Gazze'deki savaşın sona ermesi, Filistin halkının acılarının dinmesi ve "Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkına giden yolda güvenilir bir zemin oluşturması açısından kritik olduğu" belirtildi.

Ayrıca "zorlu koşullar altında çalışan" BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve diğer uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çabalarını takdir edildiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu kuruluşların Gazze ve Batı Şeria'daki faaliyetlerini engelleme girişimlerinin "kabul edilemez olduğu" kaydedildi.