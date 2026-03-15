İstanbul'da, Türkiye-Suriye dostluğu iftar programı düzenlendi

İstanbul'da Türkiye ile Suriye halkları arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan "Türkiye-Suriye Dostluğu İftar Programı" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ve Türkiye Suriye Dostluğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği (TUSKİD) organizasyonuyla gerçekleştirilen program, İstanbul'un Topkapı semtindeki bir otelde yapıldı.

Türkiye'deki üniversitelerden mezun Suriyeliler, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan TUSKİD Başkanı Malik Atilla Karadirek, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki tarihi ve toplumsal bağlara dikkati çekerek, düzenlenen etkinliğin iki toplum arasındaki dostluğun güçlenmesine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilerin elde ettiği başarıların Türkiye'nin sağladığı destek sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Karadirek, "Türkiye'deki Suriyeli mezunların bu başarısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu cömert destek olmadan mümkün olmazdı." dedi.

Suriye'de yeniden yapılanma ve kalkınma sürecinin sürdüğünü belirten Karadirek, Türk üniversitelerinden mezun olan Suriyelilerin bu süreçte önemli roller üstleneceğini kaydetti. Karadirek ayrıca Suriyeli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmelerine ve akademik yolculuklarını tamamlayabilmelerine katkı sağlayan Türkiye'ye, halkına ve kurumlarına teşekkür etti.

Programda ayrıca Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar Aksanyar, AK Parti İstanbul milletvekilleri Şengül Karslı ve Hulusi Şentürk, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosu Halit El-Hindavi ile Suriye Dernekler Birliği Başkanı Mehdi Davut selamlama konuşmaları yaptı.

İftar vaktinde edilen duanın ardından davetliler birlikte oruçlarını açtı. Programın devamında ilahiler seslendirilirken protokol üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Katılımcılar, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek bu tür buluşmaların iki toplum arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ifade etti.

İftar programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.