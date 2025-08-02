Türkiye-Suriye doğal gaz hattı açıldı

Türkiye- Suriye doğal gaz hattı bugün açıldı. Açılış programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Suriye'de 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak." dedi.

AZERBAYCAN'DAN GELEN GAZ KİLİS ÜZERİNDEN HALEP'E İHRAÇ EDİLECEK

Kilis'ten Halep'e uzanan doğal gaz boru hattı mayıs ayında tamamlanırken, teknik birtakım düzenlemelerin yapılması sonrasında hatta ilk gaz akışı bugün gerçekleşti. Türkiye, bu süreçte Azerbaycan ve Katar ile işbirliği yaparken, bölgeye Azerbaycan gazı ihraç edileceği gibi boru hattının bir kısmının finansmanını ise Katar karşıladı. Bugün Azerbaycan'dan gelecek doğal gaz Kilis üzerinden Halep'e ihraç edilecek.

SURİYE'DE 1.6 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK

Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde aktif rol üstlenirken, söz konusu doğal gazla Suriye'de günde sadece 3-4 saat süren elektrik arzının 10 saate çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, halihazırda Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatı da yaparken, bu ihracatın mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarılması planlanıyor. Geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep hattının da tekrar devreye alınması için çalışmalar sürüyor. Hattın Suriye tarafında büyük hasar bulunurken, bu hattın da devreye girmesiyle toplamda 900 megavata yakın elektrik Suriye'ye ulaştırılmış olacak ve yaklaşık 1.6 milyon hanenin ihtiyacı karşılanabilecek. Ayrıca Suriye'ye planlanan 6 milyon metreküp gazla 1200 megavatlık elektrik üretimi daha hayata geçirilebilecek.

GAZ AKIŞI SÜRECİ

Gaz akış süreci, 2013 yılında Suriye- Türkiye sınırında kurulan Kara Mazraa köyündeki istasyonunda başladı. Bu istasyon, Türkiye sınırından Suriye'ye uzanan 36 inç çapındaki ana doğal gaz hattı üzerinde yer alıyor.

Gaz, buradan kademeli olarak Halep'teki termik santrale, ardından da 18 inç çapındaki borular aracılığıyla Humus'taki istasyona yönlendiriliyor.

Söz konusu gaz akışı, bölgedeki çatışmalar ve savaş nedeniyle hasar gören hattın üç ay süren bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden başlatıldı.

BİRECİK-HALEP ELEKTRİK HATTI TEKRAR DEVREYE ALINACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz'da Suriye'ye doğal gaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la işbirliği yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.

Bakan Bayraktar, öte yandan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatını mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarmayı planladığını ve geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep elektrik hattının da tekrar devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Bayraktar, hattın devreye alınmasıyla toplam yaklaşık 900 megavat elektriğin Suriye'ye ulaşarak yaklaşık 1,6 milyon hanenin ihtiyacının karşılanabileceği bilgisini paylaşmıştı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, ülkenin enerji altyapısında ciddi hasara yol açtı. Özellikle elektrik üretim tesisleri, iletim hatları ve doğal gaz altyapısı büyük ölçüde tahrip olurken, ülkede günlük elektrik arzı birçok bölgede 3-4 saatle sınırlı kaldı.

Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede geçiş süreci başlatılırken, enerji altyapısının yeniden inşası da öncelikli alanlar arasında yer aldı. Bu süreçte Türkiye, teknik kapasitesi ve coğrafi yakınlığı sayesinde yeniden yapılandırma çalışmalarına aktif katkı sağlamaya başladı.

Türkiye, daha önce de Suriye'nin kuzeyine sınırlı düzeyde enerji ihracatı gerçekleştirmiş, zaman zaman elektrik iletim hatları üzerinden bölgesel destek sağlamıştı.