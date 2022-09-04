Türkiye sınırına dayanan virüs her 10 kişiden birini öldürüyor! Üstelik belirtisi bile yok

Dünyanın en çok korktuğu virüslerden biri olan Batı Nil Virüsü, Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu ve Türkiye sınırına kadar dayandı. Yunanistan'da her 10 kişiden 1 kişiyi öldüren virüs, özel bir belirtisi olmaması nedeniyle de büyük korku saçıyor.

Koronavirüs ve maymun çiçeği nedeniyle zor günler geçiren dünya kamuoyu, şimdi de yeni hastalıklarla mücadele etmeye başladı. Geçmişte dünyaya büyük sıkıntılar yaşatan Batı Nil Virüsü'nün yeniden hortlaması, paniğe neden oldu. Virüs şu ana kadar Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu ve Türkiye sınırlarına kadar dayandı.

TÜRKİYE TARAFINA UYARI YAPILIYOR

Virüs nedeniyle Türkiye tarafına da 'Dikkatli olun' uyarısı yapıldı. Sinekler yoluyla bulaşan virüsün Türkiye'de görülme ihtimalinin çok arttığını belirten uzmanlar, özellikle Ege tarafında bataklık gibi yerlerden her ihtimale karşı uzak durulmasını tavsiye etti.

ASIL KORKUTAN DETAY BELİRTİ MESELESİ

Batı Nil Virüsü ile ilgili asıl korkutan detay ise belirti konusuyla ilgili. Çünkü Batı Nil Virüsü, vücuda girmesinin ardından kendisine has belirtiler vermek yerine hemen hemen herkesin yaşadığı gribal enfeksiyon belirtilerini veriyor. Bu da hastalığın ayırt edilmesini zorlaştırıyor.