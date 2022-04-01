Türkiye-Şili Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kırcalı'ya liyakat nişanı verildi

SAMSUN (AA) - TBMM Türkiye- Şili Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Şili Bernardo O'Higgins Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törene, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve davetliler katıldı.

Arcos, törende yaptığı konuşmada, 6 yıldan uzun süredir iki ülke ilişkilerini güçlendirdiği için bu nişanı Kırcalı'ya vermekten onur duyduğunu söyledi.

Parlamentolar arası ilişkilerin ulusal çıkarları ve siyasi diyaloğu pekiştirmek açısından kritik olduğunu vurgulayan Arcos, "Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve salgın döneminde aktif bir rol alarak Sayın Kırcalı, Şili ve Türkiye arasında önemli bir halka olmuştur." ifadesini kullandı.