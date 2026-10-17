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Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra Fenerbahçe formasıyla Alanyaspor maçında sahaya çıktı

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçıyla 568 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu ve resmi bir maça çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 77. dakikada oyuna aldığı Yandaş, tribünlerden alkış ve tezahüratla desteklendi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlıklar sonrası hakkında çıkarılan soruşturma kapsamında bir süre hapis yatan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 6 ay men cezası aldı.

Geçtiğimiz günlerde cezası tamamlanan Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında hasretini sonlandırdı. Teknik Direktör İsmail Kartal, 77. dakikada Mert Hakan'ı sahaya sürdü.

Deneyimli oyuncunun oyuna girmesiyle tribünler alkışlarla destek verirken, maç sonunda ise adına tezahüratlar yapıldı.

Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan lig maçında mücadele eden Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra maça çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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