Türkiye, Selahattin Demirtaş için AİHM'e Başvurdu

Türkiye, Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesinde yeniden ele alınması için başvuruda bulundu.

Demirtaş, 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmış ve kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avukatlar aracılığıyla yapılan başvuru üzerine AİHM, Demirtaş hakkında ihlal kararı vermişti.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
