Türkiye, savunma sanayisi gücünü Mısır'a taşımak istiyor

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücünü ve kabiliyetlerini Mısır'a ve diğer Afrika ülkelerine taşımak istediklerini söyledi. Tüfekci, Mısır Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılarak Türkiye'nin katılımını değerlendirdi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücünü ve kabiliyetlerini Mısır'a ve oradan diğer Afrika ülkelerine taşımak istediklerini söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Aralık'ta başlayan Mısır Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (EDEX-2023) katılan Bakan Yardımcısı Tüfekci, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını ve 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçilerin atandığını hatırlatan Tüfekci, "Mısır ülke olarak bizim kadim dostumuz kabul ettiğimiz, 400 yıl Osmanlı ile beraber birlikte yaşadığımız dost bir ülke. Son zamanlarda bazı siyasi gelişmelerle ilişkilerimizde bir durağanlaşma oldu ama tekrardan bir canlanma söz konusu." dedi.

Tüfekci, EDEX-2023'te Türkiye'den 23 firmanın stant açtığını, ayrıca yaklaşık 10 Türk firmasının da stant açmadan fuara katılım sağladığını aktardı.

Mısır'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarı önemsediklerini vurgulayan Tüfekci, şunları söyledi:

"Biz de devlet olarak Savunma Bakanlığımız olarak katılım sağladık, Sayın Bakan'ımızın (Yaşar Güler) direktifleriyle. Mısır'a çok önem veriyoruz. Savunma sanayiimizin güçlenmesiyle geldiği aşamayı dost ve müttefik bir ülke olan Mısır'a ve buranın üzerinden de diğer Afrika ülkelerine kabiliyetlerimizi transfer etmek için fırsatlar arıyoruz. Bunun için buradayız."

"İnşallah Türk savunma sanayiinin gücünü buraya da taşımış olacağız"

Bu yıl fuara katılımın ana yoğunluğun Batılı ülkelerden olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Tüfekci, "Bir sonraki fuarda iki sene sonra inşallah Türk firmaları olarak daha büyük stantlarla ve daha merkezi noktalarda ses getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mısır'da çok büyük fırsatlar var bizler için. Deniz platformlarında, mühimmat sanayinde, onların hatlarının kurulmasında, kara araçlarında, insansız hava araçlarında, insanlı platformlarımızda, yine hava araçlarında çok büyük fırsatlar var. Mısırlı dostlarımız, muadillerimiz, onlar da aynı şeyi dile getiriyorlar. İnşallah güzel ilişkiler kurarsak Türk savunma sanayiinin gücünü, sesini buraya da taşımış olacağız."

"Burası bizim için bir fırsat"

EDEX-2023'ü ziyaret eden Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de fuara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kahire'deki fuara yüksek katılım olduğunu aktaran Şeker, "Türkiye'den 23 firmamız bu fuara katılıyor. Değişik alanlardaki firmalarımız burada mevcut. Ürünlerini sergiliyorlar. Mısır ve diğer ülkelerden gelen heyetlerle de görüşmeler gerçekleştiriyorlar." dedi.

Tüm kardeş ve dost ülkelerle olduğu gibi Mısır'la da savunma sanayisi alanında ilişkilerin geliştirilmesini arzuladıklarını belirten Şeker, şunları söyledi:

"Burası bizim için bir fırsat. O anlamda bu ortamı kullanmak istiyoruz. Bir ay önce buraya bir ziyarette bulunmuştuk, özel bir ziyarette. Orada potansiyel konuları zaten Mısırlı makamlarla görüşmüştük. O çerçevede de firmalarımızı yönlendirdik. Buraya katılımlarını sağladılar. Fuardan önce de aslında karşılıklı bir toplantı yaptık, Mısır otoriterleriyle bizim firmalarımızın katıldığı yine o potansiyel konuların üzerinden beraber geçtik.

Türkiye Savunma Sanayii olarak malumunuz dost ve kardeş ülkelerle yakın işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Mısır'la da son zamanlarda ilişkilerimiz siyasi anlamda gelişiyor, buna paralel olarak biz de savunma sanayiinde ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda da bu fuarı bir fırsat olarak görüyoruz."

Mısır'ın başkenti Kahire'de Aselsan, Baykar, BMC, Sarsılmaz ve Canik gibi Türk şirketlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 firmanın katıldığı EDEX-2023, kapılarını 4 Aralık'ta yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin açılışını yaptığı EDEX-2023, 7 Aralık'a kadar devam edecek.