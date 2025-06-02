Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Başladı

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Başladı
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı. Üç ülkenin heyetleri arasındaki görüşmeler, savaşın sona ermesine yönelik çözümleri tartışmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye-Rusya- Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler Çırağan Sarayı'nda saat 14.45'te başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık edeceği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılıyor.

Toplantıya katılacak Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

Ukrayna, çatışmaların sonlandırılması ve barışa giden yola ilişkin esas ve usullere ilişkin fikirleri kapsayan memorandumu karşı tarafa teslim ederken, Rusya'nın kendi memorandum çalışmasını görüşme sırasında Ukrayna tarafına vermesi bekleniyor.

Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

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