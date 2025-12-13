Haberler

TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUK KÖPRÜLERİ - Bükreş'teki sanatsal faaliyetler, Türk kültürüne ilgiyi arttırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Romanya arasındaki tarihi dostluğun izleri, Bükreş'teki 'Uzaktan Akraba' sergisiyle gün yüzüne çıkıyor. Rumen sanatçı Paul Hitter'in eserleri, iki ülke kültürlerinin yakınlığını ve bağlarını vurguluyor.

HALİME BERRA ONA/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluğun bugün de izlerini taşıyan başkent Bükreş'teki sanatsal faaliyetler, iki ülkenin kültürel yakınlığını daha görünür kılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye-Romanya Dostluk Köprüleri" başlıklı 3 bölümlük dosya haberinin ikinci bölümünde Rumen sanatçı Paul Hitter'in "Uzaktan Akraba" sergisiyle Türk kültürüne duyulan ilgi anlatıldı.

Türk tarihi, Osmanlı mirası ve Anadolu'nun renklerinden esinlenen portrelerin yer aldığı sergi, Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel yakınlığı sanatseverlerle buluşturdu.

Sergiye ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Romanya'nın Müdürü Mustafa Yıldız, AA muhabirine, YEE'nin Türkçe öğretimi, kültür-sanat faaliyetleri ve çeşitli projeler olmak üzere 3 ana alanda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki kültürel yakınlığın yalnızca güncel projelerle değil aynı zamanda tarihsel tecrübelerle de güçlendiğini ifade eden Yıldız, Osmanlı döneminde bölgede benimsenen hoşgörü anlayışının, bugün Romanya toplumunda hala olumlu karşılık bulduğunu söyledi.

"Romanya'da kültürümüze ait çok önemli değerler var"

Yıldız, "Burada bizim kültürümüze ait çok önemli değerler var yani Osmanlı Devletinin burada yürütmüş olduğu politika, Rumenler açısından çok beğenilen ve hala da takdir edilen bir politika. Hiç kimsenin diline, dinine, yaşayışına, kilisesine, kıyafetine karışılmamış." dedi.

Türkiye ile Romanya arasındaki tarihsel yakınlığın bugün de hissedildiğini belirten Yıldız, Rumen toplumunun Türk kültürüne doğal ilgi duyduğunu dile getirdi.

Yıldız, Rumen halkının milli kahramanlarından Ştefan Cel Mare'nin de Türkleri hem sözüne hem özüne sadık insanlar olarak tasvir ettiğini anlattı.

"Balkanlar'ın aslında çok zengin renk ve hikaye birikimine sahip olduğunu fark ettim"

Sanatçı Hitter de Türkiye'ye ilgisinin sanat eğitimi sırasında başladığını, Türkiye ziyaretinin kendisinde büyük bir kırılma oluşturduğunu anlattı.

"Üniversite döneminde Almanya'da Batı Alman sanat tarzıyla karşılaştım." diyen Hitter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarz, çok sade, ciddi, kavramsal, çoğu zaman soyut ve hikayesizdi. Balkanlar'ın aslında çok zengin bir renk ve hikaye birikimine sahip olduğunu fark ettim. Sonra tesadüfen Türkiye'ye geldim. Türkiye ve Türklerin, bize okulda anlatıldığı gibi olmadığını daha ilk dakikalarda fark ettim. Çok neşeli, sıcak, kültürel ve tarihsel açıdan son derece zengin bir dünya keşfettim."

"Biz Rumenler, Türkleri çok seviyoruz"

Tarihçi ve sanatsever Eden Kurtasan da serginin iki ülke arasında kurulan kültürel bağa katkı sunduğunu belirterek "Sanat bir ilham işi. Paul, bu eserleri Türkiye'ye duyduğu sevgiden ilham alarak yaptı. Bu serüveni bir son değil bir başlangıç olarak görmek lazım çünkü bu da bir köprü, Romanya ile Türkiye arasında bir sanat köprüsü." ifadelerini kullandı.

YEE kursiyerlerinden, Romanya Kültür Bakanlığında görevli Roxana Zidaru da 5 yıl önce kendi kendine Türkçe öğrenmeye başladığını dile getirerek "YEE'de kurs aldım. Türk kültürünü çok seviyorum ve projelerim Türkiye ile ilgili. Her zaman Rumenlere Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyorum. Biz Rumenler, Türkleri çok seviyoruz. Arkadaş gibiyiz, hatta aile gibiyiz." diye konuştu.

"Uzaktan Akraba" sergisi, Osmanlı mirasından bugünün Türkiye'sine uzanan geniş kültürel yelpazeyi İstanbul'dan Bükreş'e taşıyarak iki ülke bağlarını aktaran sanat faaliyetlerinden sadece biri.

Romanya'da düzenlenen sergi gibi etkinlikler, Türk kültürüne duyulan ilginin sanatsal yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title