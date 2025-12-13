TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUK KÖPRÜLERİ - Bükreş'teki sanatsal faaliyetler, Türk kültürüne ilgiyi arttırıyor

HALİME BERRA ONA/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluğun bugün de izlerini taşıyan başkent Bükreş'teki sanatsal faaliyetler, iki ülkenin kültürel yakınlığını daha görünür kılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye-Romanya Dostluk Köprüleri" başlıklı 3 bölümlük dosya haberinin ikinci bölümünde Rumen sanatçı Paul Hitter'in "Uzaktan Akraba" sergisiyle Türk kültürüne duyulan ilgi anlatıldı.

Türk tarihi, Osmanlı mirası ve Anadolu'nun renklerinden esinlenen portrelerin yer aldığı sergi, Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel yakınlığı sanatseverlerle buluşturdu.

Sergiye ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Romanya'nın Müdürü Mustafa Yıldız, AA muhabirine, YEE'nin Türkçe öğretimi, kültür-sanat faaliyetleri ve çeşitli projeler olmak üzere 3 ana alanda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki kültürel yakınlığın yalnızca güncel projelerle değil aynı zamanda tarihsel tecrübelerle de güçlendiğini ifade eden Yıldız, Osmanlı döneminde bölgede benimsenen hoşgörü anlayışının, bugün Romanya toplumunda hala olumlu karşılık bulduğunu söyledi.

"Romanya'da kültürümüze ait çok önemli değerler var"

Yıldız, "Burada bizim kültürümüze ait çok önemli değerler var yani Osmanlı Devletinin burada yürütmüş olduğu politika, Rumenler açısından çok beğenilen ve hala da takdir edilen bir politika. Hiç kimsenin diline, dinine, yaşayışına, kilisesine, kıyafetine karışılmamış." dedi.

Türkiye ile Romanya arasındaki tarihsel yakınlığın bugün de hissedildiğini belirten Yıldız, Rumen toplumunun Türk kültürüne doğal ilgi duyduğunu dile getirdi.

Yıldız, Rumen halkının milli kahramanlarından Ştefan Cel Mare'nin de Türkleri hem sözüne hem özüne sadık insanlar olarak tasvir ettiğini anlattı.

"Balkanlar'ın aslında çok zengin renk ve hikaye birikimine sahip olduğunu fark ettim"

Sanatçı Hitter de Türkiye'ye ilgisinin sanat eğitimi sırasında başladığını, Türkiye ziyaretinin kendisinde büyük bir kırılma oluşturduğunu anlattı.

"Üniversite döneminde Almanya'da Batı Alman sanat tarzıyla karşılaştım." diyen Hitter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarz, çok sade, ciddi, kavramsal, çoğu zaman soyut ve hikayesizdi. Balkanlar'ın aslında çok zengin bir renk ve hikaye birikimine sahip olduğunu fark ettim. Sonra tesadüfen Türkiye'ye geldim. Türkiye ve Türklerin, bize okulda anlatıldığı gibi olmadığını daha ilk dakikalarda fark ettim. Çok neşeli, sıcak, kültürel ve tarihsel açıdan son derece zengin bir dünya keşfettim."

"Biz Rumenler, Türkleri çok seviyoruz"

Tarihçi ve sanatsever Eden Kurtasan da serginin iki ülke arasında kurulan kültürel bağa katkı sunduğunu belirterek "Sanat bir ilham işi. Paul, bu eserleri Türkiye'ye duyduğu sevgiden ilham alarak yaptı. Bu serüveni bir son değil bir başlangıç olarak görmek lazım çünkü bu da bir köprü, Romanya ile Türkiye arasında bir sanat köprüsü." ifadelerini kullandı.

YEE kursiyerlerinden, Romanya Kültür Bakanlığında görevli Roxana Zidaru da 5 yıl önce kendi kendine Türkçe öğrenmeye başladığını dile getirerek "YEE'de kurs aldım. Türk kültürünü çok seviyorum ve projelerim Türkiye ile ilgili. Her zaman Rumenlere Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyorum. Biz Rumenler, Türkleri çok seviyoruz. Arkadaş gibiyiz, hatta aile gibiyiz." diye konuştu.

"Uzaktan Akraba" sergisi, Osmanlı mirasından bugünün Türkiye'sine uzanan geniş kültürel yelpazeyi İstanbul'dan Bükreş'e taşıyarak iki ülke bağlarını aktaran sanat faaliyetlerinden sadece biri.

Romanya'da düzenlenen sergi gibi etkinlikler, Türk kültürüne duyulan ilginin sanatsal yansıması olarak değerlendiriliyor.